أرباح مصر للفنادق ترتفع بنسبة 77% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر للفنادق، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 77.6% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي، وفق بيان نتائج أعمالها.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن صافي الربح بعد الضريبة بلغ 763.93 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024"، مقابل أرباح بقيمة 430.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف الإفصاح، أن إيرادات الشركة ارتفعت خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 935.21 مليون جنيه، مقابل 577.9 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي الأسبق.