بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كيف تؤثر على أسعار النفط عالميًا؟

كتبت- دينا كرم:

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا "لمصراوي"، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، لن يكون له تأثير مباشر على أسعار النفط عالميًا، وبالتالي لن ينعكس على السوق المحلية في مصر.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- على سعر الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له خلال 2025 الأربعاء عند 4.25% و4.5% على الدولار، وفق بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المنشورة على موقع الفيدرالي أمس.

وأضاف يوسف، أن العامل الأكثر تأثيرًا على أسعار النفط عالميًا هو قرارات منظمة أوبك+، باعتبارها الجهة المتحكمة في الإنتاج وليس الفيدرالي الأمريكي.

وأشار إلى أن أي قرار يتعلق بحجم الإنتاج من قبل المنظمة هو الذي يحدد اتجاه الأسعار، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

وأوضح أن، قرارات الفيدرالي يكون لها تأثير على سوق النفط في حالة واحدة فقط، وهي إذا كانت الولايات المتحدة هي المتحكمة بالكامل في سوق النفط العالمي، وهو الأمر الذي يهدف إليه ترامب منذ تنصيبه حيث يهدف إلى السيطرة على أسواق الطاقة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر عقب تنصيبه مباشرة سلسلة من الأوامر التنفيذية تهدف إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، وذلك ضمن استراتيجية جديدة تسعى لتحقيق "استقلالية الطاقة"وتقليل الاعتماد على واردات النفط من الخارج.

ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، زودت كندا الولايات المتحدة بنحو 3.9 مليون برميل يوميا من النفط في عام 2023، أي ما يقرب من نصف إجمالي الواردات في العام، في حين زودت المكسيك الولايات المتحدة بنحو 733 ألف برميل يوميا.

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