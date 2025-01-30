كيف ستتأثر أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي الأمريكي؟ خبراء يجيبون

كتبت- آية محمد:

قال خبراء الذهب خلال حديثهم مع مصراوي، إن سعر الذهب سيتأثر عالميا ومحليا بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بتثبيت سعر الفائدة على الدولار.

وظلت سعر الفائدة بعد قرار أمس عند 4.25% و4.5% على الدولار، وفق بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المنشورة على موقع الفيدرالي اليوم.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي إن تثبيت الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- للفائدة لن يتأثر سعر الذهب بذلك وستظل أسعار الذهب متذبذبة ما بين الزيادة الطفيفة والانخفاض الطفيف.

أوأوضح أن أسعار الذهب العالمية تكون أكثر تأثرا في حال خفض الفيدرالي سعر الفائدة وذلك بسبب اتجاه المستثمرين للاستثمار في الذهب كملاذ آمن.

وأوضح منيب، أن هناك عاملين أساسيين يؤثران على أسعار الذهب في السوق المصري وهما سعر أوقية الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأضاف أن سعر الذهب هو ناتج ضرب سعر أوقية الذهب عالميًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فتراجع أو زيادة أسعار الذهب العالمية لن يؤثر وحده في أسعار الذهب المحلية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن تثبيت البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة لن يؤثر ذلك على أسعار الذهب العالمية وأنها ستظل كما هي وبالتالي لن تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلي.

أما في خفض المركزي الأمريكي الفائدة كانت أسعار الذهب ستزداد عالميًا بسبب زيادة الإقبال على شراء الذهب وبيع الأوراق المالية.

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