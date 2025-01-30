"مصر الجديدة للإسكان والتعمير" تستلم قطعة أرض بـ 12.1 مليار جنيه بحدائق العاصمة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، استلام قطعة أرض بمساحة 766 فدانًا تحت العجز والزيادة بمدينة حدائق العاصمة شرق القاهرة بالقرب من مدينة نيو هليوبوليس ومدينتي بقيمة إجمالية تقدر بـ 12.11 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيانها المرسل للبورصة، أن تلك الخطوة تأتي كأحد الأهداف الهامة لاستراتيجية الشركة الخاصة بالتوسع في السوق المحلي وعودة منافستها كشركة تطوير عقاري.

وأضافت الشركة، أنها قامت بسداد الدفعة المقدمة من السعر، على أن يتم سداد باقي المبلغ على 8 سنوات، وذلك ليتماشى مع التدفقات المالية للشركة خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت الشركة أنها بصدد تطوير 300 فدان في مدينة نيو هليوبوليس، وأنها قامت بالفعل بالتقدم لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك لاعتماد القرار الوزاري لأول مرحلة بمساحة 25 فدانًا من تصميم شركة ECG للاستشارات الهندسية مع استمرار الشركة في رفع قدرات البنية التحتية لمدينة هليوبوليس لاستيعاب كافة المشاركات بالتطوير الذاتي من رفع المقنن المائي للمدينة.

بالإضافة إلى الاستمرار في أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام ورفع قدرة محطة معالجة المياه وأعمال الشبكات والروافع بالمدينة.

وأوضح الإفصاح المرسل من الشركة، بدء تصميم قطعتي أرض إداري تجاري بمساكن الشيراتون بمصر الجديدة، من تصميم مكتب الدكتور ياسر البلتاجي.