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انخفاض البيض البلدي اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:01 ص الخميس 30 يناير 2025

البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر بشكل طفيف، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 165.29 جنيه، بزيادة قرشين.

كرتونة البيض البلدي: 167.08 جنيه، بتراجع 2.18 جنيه.

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