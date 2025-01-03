سعر الذهب اليوم الجمعة يرتفع بحلول التعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2510 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3227 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3765 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4303 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30120 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.40% إلى نحو 2647 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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