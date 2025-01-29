انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2563 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3296 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3845 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4394 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30760 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 2759 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.