منها حديد عز وفيصل الإسلامي والسويدي.. البورصة تحذف 6 شركات من مؤشرها الرئيسي

كتبت- أمنية عاصم:

انتهت البورصة المصرية من أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي سيبدأ العمل بها أول فبراير 2025، حيث شهدت مؤشرات البورصة المصرية عدداً من التغيرات تمثلت في حذف وانضمام عدد 6 شركات لمؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية.

كما شهد مؤشر EGX70 EWI حذف وانضمام عدد 17 شركة، انضمت منهم 6 شركات إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد حذف وانضمام عدد 14 شركة.

المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 :

تم انضمام 6 شركات هم: شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية " ايبيكو" ، شركة مصر للألومنيوم ، شركة ابن سينا فارما ، شركة أوراسكوم للتنمية مصر ، شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية راميدا، القلعة للاستثمارات المالية.

الشركات التى تم حذفها من المؤشر 6 شركات هم : شركة حديد عز ، شركة بي انفستمنتس القابضة ، بنك فيصل الاسلامي المصرية ، شركة مستشفى كيلوباترا ، شركة السويدي إليكتريك ، شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير.

مؤشر EGX70 EWI :

من أبرز 17 شركة انضموا للمؤشر تتمثل في : شركة اودن للاستثمارات المالية ، وشركة اجواء للصناعات الغذائية – مصر ، شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، شركة مستشفى كيلوباترا ، شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم ، شركة القاهرة للاسكان والتعمير.

من أبرز 17 شركة التى تم حذفها من المؤشر تتمثل في : شركة العربية للخزف – سيراميكا ريماس ، بنك التعمير والاسكان ، ديجيتايز للاستثمار والتقنية ، شركة النصر للأعمال المدنية.

مؤشر EGX100 EWI :

من أبرز 14 شركة التى انضمت للمؤشر هم : المصرف المتحد ، شركة اسمنت سيناء ، شركة القاهرة للاسكان والتعمير ، شركة الأهلي للتنمية والاستثمار ، النصر للملابس والمنسوجات –كابو.

من أبرز 14 شركة التي تم حذفهم من المؤشر هم : بنك التعمير والاسكان ، ارابيا انفستمنتس هولدنج ، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

مؤشر الشريعة EGX 33 :

تم انضمام وحذف 7 شركات من المؤشر تتمثل الشركات المنضمة في : طاقة عربية ، وايس للملابس الجاهزة ، ولدلتا للسكر ، والصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون ، والمصرية للمنتجعات السياحية ، ومصر الوطنية للصلب – عتاقة ، وليسيكو مصر.

بينما الشركات المحذوفه : السويدي اليكتريك ، والمالية والصناعة المصرية ، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ، وجى بى كوربوريشن ، والإسكندرية للزيوت المعدنية ، وراية القابضة للاستثمارات المالية ، والعز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة.

وتجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشرات الأسهم تنتهى الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير ( عن الفترة من 1/7 إلى 31 / 12 ) ، وتنتهى المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس ( عن الفترة من 1/ 1 إلى 30/6 )، وتشمل المراجعة حذف وانضمام الشركات وفقًا لمدى استيفائها لمعايير الانضمام لكل مؤشر.