بعد شطب حديد عز.. أسهم شركات الحديد والصلب تتصدر المشهد

كتبت- أمنية عاصم:

عزا بعض خبراء أسواق المال الذين تحدث إليهم "مصراوي"، ارتفاعات أسهم شركات الحديد والصلب المدرجة في البورصة بأكثر من 16% بمستهل تعاملات جلسة اليوم، بدعم تخارج شركة حديد عز من البورصة.

وبحسب بيانات البورصة اليوم، تم إعادة تقسيم السيولة المتخارجة من شركة حديد البورصة على شركات الحديد والصلب الأخرى المطروحة حيث تقييم سهم حديد عز بواقع 138.15 جنيه للسهم سيؤدي إلى إعادة تقييم الأسهم الممثلة له في نفس القطاع.

أعلنت شركة حديد عز اليوم في إفصاح رسمي للبورصة موافقة الجمعية العامة غير العادية على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية، وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الراغبين في عدم الاستمرار بالشركة بعد الشطب.

وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع في بورصة لندن بالسعر القيمة العادلة بواقع 138.15 جنيه للسهم، وفق بيان الشركة.

وبعد شطب حديد عز تضم البورصة المصرية 3 شركات للحديد والصلب تتمثل في مصر الوطنية للصلب "عتاقة " والحديد والصلب للمناجم والحديد والصلب المصرية.

قال أحمد سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الصك لتداول الأوراق المالية، لمصراوي إن موافقة عمومية حديد عز على الشطب الاختياري ساهم في تصدر الشركتين الأخرتين بالبورصة قيم التداولات اليوم، بعد أن ظلت حديد عز مسيطرة على حجم التداولات قبل قرار الشطب.

وأوضح سعد، أن تخارج شركة حديد عز – التي كانت تعمل على جذب المؤسسات والصناديق الاستثمارية العربية والأجنبية- ستساهم في زيادة قدرة الشركات المتواجدة على جذب واقتناص تلك الاستثمارات نحوهم.

وأكد أن السيولة المتخارجه من الشركة محل الشطب سيذهب إلى الشركات الأخرى المتداولة؛ بما سيساهم في حدوث زيادات سعرية لتلك الأسهم.

وخلال بداية التعاملات الصباحية ارتفع سهم شركة الحديد والصلب للمناجم بنسبة 16.24% قبل أن يهبط مع إغلاقات جلسة اليوم لـ 10.41%.

وعلى نفس الخطى ارتفع سهم مصر الوطنية للصلب "عتاقة" 10.20% قبل أن ينخفض مع إغلاقات جلسة اليوم لـ 6.68%.

فيما زاد سهم شركة الحديد والصلب المصرية بنسبة 0.36% بمستهل تعاملات جلسة اليوم ثم واصل الصعود لـ 0.48% بنهاية التعاملات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الصك لتداول الأوراق المالية أن شركة مصر الوطنية للصلب " عتاقة " تسعى حاليًا للحصول على رخصة لإنتاج البليت- يعد إنتاج البليت في السوق المحلي ينحصر على شركة حديد عز فقط التي تقوم بالتوريد للمصانع المحلية وتصدير الفائض للخارج- ؛ بما سيدعم قدرتها الإنتاجية.

يتوقع أن تتضاعف قدرتها الإنتاجية 4 لـ 5 أضعاف بعد الحصول على الرخصة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أحمد سعد أن إنتاج شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة " للبليت لن يكون بنفس القدرة الإنتاجية للشركة حديد عز إلا أن ذلك سيساهم في زيادة التنافسية داخل السوق المحلي.

يضم السوق المحلي أكثر من 20 شركة حديد وصلب في نفس مستوي شركة عتاقة من حيث الأداء المالي والتشغيلي؛ لذلك يتوقع أن تعتزم ما لا يقل عن 3 شركات منهم للقيد في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تخارج شركة حديد عز التي كانت تهيمن على استثمارات القطاع بما أدى إلى عدم وجود تنافسية قوية داخل القطاع؛ وفق أحمد سعد.

وفيما يتعلق بشركة الحديد والصلب المصرية بالرغم من إعلان عن تصفيتها إلا أنها مازالت متداولة علق رئيس مجلس إدارة شركة الصك لتداول الأوراق المالية قائلًا: " أن شركة الحديد والصلب المصرية مقسمة حاليًا إلى جزئيين " عقاري ، تصنيعي " حيث يتوقع منها أرباح رأسمالية وليس أرباح تشغلية؛ نظرًا لتوقفها عن التصنيع".

وأضاف أن الأرباح الرأسمالية تأتي نتيجة بيع حصة أو أصل.

وأشار إلى أن شركة الحديد والصلب المصرية تمتلك أصول كبيرة قادرة في حال بيعها على تغطية الخسائر وتحقيق ربح.

وفي يناير 2020، قامت الحكومة المصرية بتصفية شركة الحديد والصلب "بعد فشل محاولات كثيرة لوقف نزيف الخسائر التي بلغت مجموعها في 30 يونيو 2019 حوالي 8.5 مليار جنيه، فيما بلغت المديونيات مبلغا مماثلا"، بحسب بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام.

إعادة تقييم أسهم الشركات

وقال هيثم عبد السميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن القفزات السعرية التي شهدتها شركات الحديد والصلب المدرجة في البورصة المصرية؛ جاءت مدعومة بتقييم العادل لسهم شركة حديد عز عند 138.15 جنيه للصفقة شطب الاختياري؛ بما ساهم في إعادة تقييم أسهم الشركات المماثلة له في نفس القطاع.

وأوضح أنه من ضمن أسباب الزيادة أيضًا تتمثل في أن المساهمين المتخارجين من شركة حديد عز ليس فقط أفراد بل أيضًا المحافظ والصناديق المتداولة على السهم ستتخارج لذا يوجد احتمالية بأن تذهب تلك الصناديق والمحافظ نحو الشركات الأخرى المتواجدة بالقطاع؛ بما سينعكس بشكل إيجابي على أداء الشركات.

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