إعلان

رسميًا.. البورصة تعلن موافقة عمومية حديد عز على قرار الشطب الاختياري

02:14 م الأربعاء 29 يناير 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة حديد عز موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن - وفقًا لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ووفق الإفصاح الصادر من الشركة للبورصة، أن سعر الشطب بواقع 138.15 جنيه للسهم الذي تم تحديده من قِبل المستشار المالي المستقل شركة BDO .

وأضاف أنه تم الموافقة على فتح حساب مؤقت باسم " حساب أسهم الشطب الاختياري " يقتصر غرضها على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضمان من الغير.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة شركة حديد عز البورصة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار البيض والأسمنت وارتفاع اللحوم

إعلان

إعلان

أول صورة لوصول بن شرقي للقاهرة بصحبة مسؤول الأهلي
وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا مع نظيره الأمريكي تطورات تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة
رسميا.. الريان يفسخ التعاقد مع أشرف بن شرقي