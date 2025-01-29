رسميًا.. البورصة تعلن موافقة عمومية حديد عز على قرار الشطب الاختياري

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة حديد عز موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن - وفقًا لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ووفق الإفصاح الصادر من الشركة للبورصة، أن سعر الشطب بواقع 138.15 جنيه للسهم الذي تم تحديده من قِبل المستشار المالي المستقل شركة BDO .

وأضاف أنه تم الموافقة على فتح حساب مؤقت باسم " حساب أسهم الشطب الاختياري " يقتصر غرضها على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضمان من الغير.