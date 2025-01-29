إعلان

بدء عمليات حفر جديدة بحقل ظهر.. وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" لمصر

12:15 م الأربعاء 29 يناير 2025

حقل ظُهر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى المياه المصرية، لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد في أعمال الحفر لآبار جديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم، فإن هذه الأنشطة تستهدف التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر.

وأضافت الوزارة، أن ذلك جاء تأكيدًا لما سبق الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بتاريخ 23 أكتوبر 2024، واستمرارًا لأنشطة الحفر المكثفة التي تشهدها جمهورية مصر العربية بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.

وتأتي هذه الجهود التزامًا باستئناف خطط تنمية الحقل التي تم الاتفاق عليها بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية المشغلة للحقل، وبدء حفر الآبار الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، بما يسهم في تعزيز معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر.

ويأتي ذلك، وفق البيان، في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، المتمثل في تكثيف أنشطة الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حقل ظهر سفينة الحفر سايبم 10000 وزارة البترول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
من "وي".. تعرف على أسعار الباقات الإضافية للإنترنت الأرضي وطرق الشحن

إعلان

إعلان

أول صورة لوصول بن شرقي للقاهرة بصحبة مسؤول الأهلي
وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا مع نظيره الأمريكي تطورات تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة
رسميا.. الريان يفسخ التعاقد مع أشرف بن شرقي