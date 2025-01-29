بدء عمليات حفر جديدة بحقل ظهر.. وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" لمصر

كتبت- دينا كرم:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى المياه المصرية، لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد في أعمال الحفر لآبار جديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم، فإن هذه الأنشطة تستهدف التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر.

وأضافت الوزارة، أن ذلك جاء تأكيدًا لما سبق الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بتاريخ 23 أكتوبر 2024، واستمرارًا لأنشطة الحفر المكثفة التي تشهدها جمهورية مصر العربية بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.

وتأتي هذه الجهود التزامًا باستئناف خطط تنمية الحقل التي تم الاتفاق عليها بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية المشغلة للحقل، وبدء حفر الآبار الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، بما يسهم في تعزيز معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر.

ويأتي ذلك، وفق البيان، في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، المتمثل في تكثيف أنشطة الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.