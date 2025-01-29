اكتشاف بترولي جديد في خليج السويس يعزز الإنتاج المحلي

كتب- أحمد والي:

نجحت أعمال حفر البئر الاستكشافي "East Crystal-1" في خليج السويس، التي تنفذها شركة دراجون أويل الإماراتية من خلال شركة العمليات المشتركة جابكو، في تحقيق إنتاج يومي يتجاوز 2000 برميل من الزيت الخام من طبقة هوارة الممتدة على 16 قدمًا، بينما لم تُختبر بعد طبقة العسل الأساسية التي يصل سمكها لأكثر من 100 قدم، وفق بيان للوزارة اليوم.

وتخطط شركة جابكو لاستكمال عمليات تنمية الكشف بحفر بئرين إضافيين، مما سيضيف أكثر من 5000 برميل يوميًا للإنتاج المحلي. ويأتي هذا الاكتشاف ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى زيادة إنتاج البترول والغاز وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأكدت أعمال الحفر في منطقة الامتياز المندمجة بالخليج السويس المخزون المتوقع قبل الحفر والبالغ 8 ملايين برميل، مع احتمالية تجاوزه. ويعد "East Crystal-1" ثاني بئر استكشافي ناجح باستخدام تقنية المسح السيزمي القاعي (OBN)، بعد نجاح بئر "S. El-Wasl-1"..

ويمثل هذا الاكتشاف مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية استعادة الإنتاج من الحقول المتقادمة في خليج السويس، وتحقيق اكتشافات جديدة باستخدام التقنيات الحديثة، بعد أن شهدت هذه الحقول انخفاضًا طبيعيًا في إنتاجيتها خلال السنوات الماضية.