تعرف على أماكن معارض "أهلاً رمضان" 2025 في المحافظات

كتبت- دينا كرم:

تستعد مختلف المحافظات مع قرب شهر رمضان لاستقبال معارض "أهلاً رمضان" 2025، والتي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، ولتنفيذ توجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وكان شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن انطلاق معارض اهلًا رمضان بالمحافظات اعتباراً من بداية شهر فبراير المقبل وتخصيص ركن ثابت لأهلاً رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية.

وفي هذا التقرير، نستعرض أماكن إقامة هذه المعارض في مختلف المحافظات :

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة القاهرة

المولات التجارية الكبرى: سيتي ستارز، كايرو فيستيفال سيتي.

المرج: شارع مؤسسة الزكاة.

شبرا: 58 شارع جسر البحر الساحل.

دار السلام: 66 شارع الفيوم.

حلوان: شارع سلاح المهندسين.

المعصرة.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة الإسكندرية

ساحة كارفور وأرض المعارض بالأزاريطة- والعطارين والجمرك والمنشية.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة الجيزة

مول العرب.

شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين.

شارع المطار بإمبابة.

معارض بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة القليوبية

بنها: أمام الموقف الجديد.

ميدان المؤسسة.

حي شرق شبرا الخيمة: شارع 15 مايو أمام المرأة العيلة.

القناطر الخيرية: أمام مدرسة الصنايع.

الخانكة: بجوار مساكن الدواجن.

شبين القناطر: أمام مجلس المدينة.

قليوب.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة المنوفية

مدينة شبين الكوم: ميدان سيدي خميس- سيارات متنقلة في مراكز منوف والشهداء.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة البحيرة

أرض المعارض بدمنهور- ديرب نجم- القنايات- أبو حماد- الحسينية.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة الدقهلية

المنصورة: حي شرق وحي غرب، ومعرض مديرية الأمن.

معارض: السنبلاوين، ميت غمر، دكرنس، أجا.

بلقاس: أمام حديقة النيل.

شربين: بجوار كوبري المرور.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة دمياط

ميدان الساعة.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة بورسعيد

حي المناخ.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة الإسماعيلية

المنتزه- أمام مديرية التربية والتعليم- شباب الشيخ زايد- داخل سوبر ماركت بالشيخ زايد.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة السويس

أرض المعارض.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة البحر الأحمر

شارع طريق النصر وشوادر بالزهار والسقالة وميدان عبد المنعم رياض وسيارات متنقلة في السقالة وأول طريق المطار.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة مرسى مطروح

منافذ بيع في السلوم، سيوة، سيدي براني، النجيلة، مرسى مطروح، الضبعة، العلمين، الحمام.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة الفيوم

معرض رئيسي ببندر الفيوم ومعارض متنقلة في أبشواي، وإطسا، ويوسف الصديق، وطامية، وسنورس.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة بني سويف

ميدان المديرية.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة أسيوط

أبو تيج وديروط وسيارات متنقلة.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة سوهاج

ميدان العارف بالله بسوهاج ومراكز المنشأة، البلينا، ودار السلام، وحي شرق سوهاج.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة الوادي الجديد

معرض رئيسي بحي البساتين بالخارجة- سيارات متنقلة بمراكز الداخلة، بلاط، الفرافرة، باريس.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة قنا

معرض رئيسي بنزل الشباب- معارض فرعية في مدن: نجع حمادي، دشنا، أبو تشت، فرشوط، قفط، قوص، نفادة.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة الأقصر

معرض دائم بالأقصر ومعارض فرعية في إسنا، وأرمنت، والبياضية، والعواد، والقرن، والزيتية، وطيبة.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة أسوان

مدينة أسوان ودراو وكوم أمبو والنوبة وإدفو.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة شمال سيناء

ميدان المالح بالعريش.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة جنوب سيناء

مدينة الطور وشرم الشيخ.

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة الغربية

شارع الجلاء بطنطا

أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة كفر الشيخ

مدينة كفر الشيخ.