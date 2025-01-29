كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء في مصر.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-1-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4400 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3850 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3300 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2567 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1833 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 136856 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغت 30800 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.50% إلى نحو 2754 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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