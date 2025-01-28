ماذا سيحدث بعد قرار عمومية حديد عز بالموافقة على الشطب الاختياري؟

كتبت- أمنية عاصم:

قررت عمومية "حديد عز" بالإجماع الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب بالقيمة العادلة البالغة 138.5 جنيه للسهم الواحد، بحسب مصادر في سوق المال لـ"الشرق".

وعلقت حنان رمسيس، خبير أسوق المال، قائلة إن الاخبار المتداولة تعكس نجاح الجمعيه العموميه الغير العادية لشركة حديد عز في المضي قدمًا في الشطب الاختياري للأسهم بعد مناقشات عدة، إضافة إلى تغير سعر عرض الشراء من 120 جنيه للسهم الواحد إلى 138جنيه للسهم.

وأضافت حنان، أنه بعد قرار الشطب الاختياري سيتم فتح سوق الصفقات (OPR) لعرض المساهمين الراغبين في بيع اسهمهم علي هذا السعر مع إعطاء مهله لمدة 6شهور؛ بما يمكن المساهمين في بيع أسهمهم في عرض الشراء تمهيدًا لشطب السهم من البورصه ولضمان الحفاظ علي حقوق المساهمين.

وبالنظر للصفقه فإن عوائدها قد يتم تدويرها في البورصه مره أخري، مما يساعد علي ارتفاع قيم التداول وارتفاع أسعار الاسهم، وفقا لـ حنان.

وفيما يتعلق بالجانب السلبي لقرار الشطب الاختياري قالت، إن خلو قطاعات استراتيجية من أسهم قوية، تهتم بها المؤسسات العربية والأجنبية والصناديق الاستثمار العالمية، ما يؤثر بشكل سلبي على أداء القطاعات.

ويذكر أن شركة حديد عز سعت خلال الفترة الماضية نحو التخارج من البورصة - من خلال الشطب الاختياري.

وبررت شركة حديد عز، أسبابها متمثلة في ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها بجانب تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم بما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين