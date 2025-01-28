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المؤشر الرئيسي يهبط بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

02:56 م الثلاثاء 28 يناير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.21% إلى مستوى 29742 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.47% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 154.21 مليون جنيه ، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 75.71 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 78.49 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.97 % إلى مستوى 29742 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

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