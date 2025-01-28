ارتفاع أسعار النفط وسط ضغوط ضعف الطلب ومخاوف ليبية

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، لكنها بقيت قريبة من أدنى مستوى لها في أسبوعين، متأثرة بتراجع توقعات الطلب بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وارتفاع درجات الحرارة في مناطق عديدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتًا، أو بنسبة 0.65%، لتصل إلى 77.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 12.24 بتوقيت مصر. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 39 سنتًا، أو بنسبة 0.53%، إلى 73.56 دولار للبرميل.

وكان برنت قد استقر يوم الاثنين عند أدنى مستوى له منذ 9 يناير، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ 2 يناير.

اضطرابات في ليبيا تدعم الأسعار

دعمت الأسعار أخبار تعطل عمليات تحميل النفط في ميناء السدرة الليبي، حيث منع محتجون محليون ناقلة نفط من تحميل شحناتها، وفق ما أفاد مهندسان بالميناء لوكالة "رويترز".

وحذر المحلل جون إيفانز من شركة "بي.في.إم" للسمسرة النفطية من أن استمرار هذه الاضطرابات قد يعرض إنتاج المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، البالغ 1.4 مليون برميل يوميًا، للخطر.

بيانات صينية تضغط على الأسعار

على الجانب الآخر، أعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عن انكماش غير متوقع في نشاط التصنيع خلال يناير، مما أثار مخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط. وقال المحلل ييب جون رونغ من شركة "آي جي" إن ضعف البيانات الصينية يلقي بظلاله على توقعات الطلب.

كما تواجه مصافي التكرير الصينية تحديات إضافية مع العقوبات الأميركية على تجارة النفط الروسية، حيث توقعت "إف جي إي" خسارة المصافي في شاندونغ نحو مليون برميل يوميًا من إمدادات الخام قريبًا. وأفادت مصادر أن بعض المصافي الصينية أوقفت عملياتها أو تخطط لذلك بسبب سياسات الضرائب الجديدة.

العوامل المناخية والمالية

في الولايات المتحدة، يُتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة عن المعدلات الطبيعية هذا الأسبوع إلى انخفاض الطلب على وقود التدفئة، ما يضيف مزيدًا من الضغوط على الأسعار.

ورغم ذلك، لا تزال الأسواق متوترة بسبب عدم وضوح التداعيات الكاملة للسياسات الأميركية المتعلقة بالعقوبات والرسوم الجمركية، وفقًا للمحلل آشلي كيلتي من شركة "بانمور ليبيرم".