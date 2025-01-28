النساجون الشرقيون ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه

كتبت- دينا خالد:

طبقت مجموعة النساجون الشرقيون الحد الأدنى للأجور النقدية لجميع العاملين في المجموعة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الحفاظ على جميع المميزات العينية وتحسينها، مثل الخدمات الطبية، والتأمين على الحياة، وتوفير المواصلات، وغيرها.

وأضافت المجموعة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من الآثار الناتجة عن التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية المجموعة لضمان استقرارها ونموها، إلى جانب دورها الفعّال في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979 من رجل الاعمال محمد فريد خميس، وتم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997.