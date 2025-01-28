إعلان

النساجون الشرقيون ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه

12:43 م الثلاثاء 28 يناير 2025

النساجون الشرقيون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا خالد:

طبقت مجموعة النساجون الشرقيون الحد الأدنى للأجور النقدية لجميع العاملين في المجموعة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الحفاظ على جميع المميزات العينية وتحسينها، مثل الخدمات الطبية، والتأمين على الحياة، وتوفير المواصلات، وغيرها.

وأضافت المجموعة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من الآثار الناتجة عن التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية المجموعة لضمان استقرارها ونموها، إلى جانب دورها الفعّال في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979 من رجل الاعمال محمد فريد خميس، وتم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

النساجون الشرقيون رفع الحد الأدنى للأجور الخدمات الطبية التأمين على الحياة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع أسعار النفط وسط ضغوط ضعف الطلب ومخاوف ليبية

إعلان

إعلان

مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا