"أم.أم" جروب توقع شراكة جديدة مع "لامبورغيني" في مصر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عن بدء شراكة جديدة مع شركة أوتوموبيلي لامبورغيني - العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة للسيارات الخارقة - بصفتها هي الممثل الرسمي لعلامة أوتوموبيلي لامبورغيني في مصر.

وأوضحت الشركة، في إفصاح مرسل اليوم الثلاثاء للبورصة، أنه من المقرر افتتاح صالة العرض البيع وخدمة ما بعد البيع الجديدة في القاهرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وستكون ممثلة بالهوية المؤسسية والتصميم الخاص بـ لامبورغيني.

وتأسست شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية (إم تي أي)عام 1991، وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2016. ومتخصصة في العمل بمجال التصنيع والتجارة والتوزيع في مصر، مع التركيز على توزيع الإلكترونيات الاستهلاكية المحلية وقطاع التجزئة. وتدير الشركة خطوط أعمال مختلفة مثل: الاتصالات السلكية واللاسلكية، والالكترونيات الاستهلاكية، والسيارات، والأنابيب، والجرارات.