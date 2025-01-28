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زيادة 80 جنيها للكيلو.. أسعار البن ترتفع 15% في الأسواق

10:34 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

أسعار البن

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كتبت- دينا كرم:

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي"، إن أسعار البن شهدت ارتفاعًا في السوق المحلي بنسبة 15% خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف فوزي، أن سعر البن السادة في الأسواق ارتفع إلى 560 جنيهًا للكيلو، مقابل 480 جنيها قبل الزيادة، بزيادة 80 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر البن المحوج 680 جنيهًا، مقابل 600 جنيهًا قبل الزيادة.

وأشار فوزي، إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار محليًا هو القفزة الكبيرة في أسعار البن عالميًا، حيث تضاعفت الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أن نفاذ المخزون المحلي أثر على السعر بسبب الاستيراد بالسعر الجديد.

وأرجع فوزي الزيادة العالمية في أسعار البن، إلى الجفاف والمشكلات المناخية التي أثرت على إنتاج البن في دول رئيسية مثل البرازيل، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن.

وأوضح فوزي، أن هذه الزيادة لم تشمل جميع المحلات حتى الآن، حيث يعتمد البعض على المخزون القديم، لكن مع نفاد المخزون، سيضطر التجار إلى الشراء بالأسعار الجديدة، ما سيؤدي إلى تطبيق هذه الزيادات في الأسعار.

وأكد فوزي، على أن التجار يحاولون قدر الإمكان ضبط الأسعار وعدم زيادتها بشكل حاد، لكن استمرار ارتفاع الأسعار العالمية يؤدي تلقائيًا إلى زيادات في السوق المحلي.

ويرى فوزي، أن هذا الارتفاع قد يؤثر على معدلات استهلاك البن، إذ قد يلجأ بعض المستهلكين إلى تقليل الكميات التي يشترونها أو التركيز على الأساسيات.

وأشار فوزي، إلى أن مصر تعتمد على استيراد البن بنسبة 100% من دول مثل إندونيسيا، فيتنام، البرازيل، الهند، وأثيوبيا، وكولومبيا.

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