منظمة التجارة الخارجية اليابانية تزور مصانع جهينه لبحث فرص التعاون المشترك

كتبت- دينا خالد:

استضافت شركة جهينه للصناعات الغذائية، وفداً من منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) في زيارة ميدانية إلى مصنع المركزات ومصنع العصائر.

جاءت الزيارة على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري الياباني بالقاهرة، بهدف استكشاف فرص تعاون مشتركة، بحسب بيان للشركة اليوم.

وتضمنت الزيارة جولات ميدانية مكثفة في المصنعين، حيث تعرف الوفد الياباني على أحدث تقنيات الإنتاج والتعبئة التي تعتمدها جهينه، مع التركيز على معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتماشى مع المواصفات العالمية.

وناقش الوفد مع ممثلي الشركة سبل التعاون في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتوسيع فرص التصدير إلى السوق اليابانية.

وقال محمد حماد، رئيس قطاع الأسواق الخارجية بشركة جهينه، قائلاً: "إن السوق اليابانية تُعد نموذجاً للتطور والابتكار، ونحن نسعى للاستفادة من هذه الخبرات في تطوير منتجاتنا وتحقيق رؤيتنا للنمو المستدام".

وأضاف حماد، أن التكنولوجيا اليابانية تفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات التصنيع الغذائي والتطوير الصناعي، ما يدعم جهودنا لتعزيز تنافسيتنا عالمياً.

وهذه الزيارة تعكس التزامنا بتقديم منتجات تلبي أعلى معايير الجودة العالمية وتدعم استراتيجيتنا في فتح أسواق جديدة."

وأكد حماد، على أن استراتيجية جهينه تركز على التوسع في أسواق تتميز بالتطور، مثل السوق اليابانية، واستغلال الفرص التي تقدمها تلك الأسواق، وأن جهينه تلتزم بتقديم منتجات تلبي أعلى معايير الجودة العالمية مع التركيز على الابتكار لتحقيق أهدافها التوسعية.