قناة السويس تبحث مع "إعمار ليبيا" تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية

كتب- أحمد والي:

استقبل أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفداً رفيع المستوى من شركة إعمار ليبيا القابضة برئاسة عبد الحميد موسى عوض، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وضم الوفد قيادات تنفيذية من مينائي بنغازي وسرت، بالإضافة إلى إدريس الحبوني، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بطبرق، بحسب بيان اليوم الاثنين.

ووفقا لهيئة قناة السويس، شهد اللقاء مناقشة أطر التعاون المشترك بين الجانبين، والتي تشمل مجالات التدريب البحري، تقديم الخدمات البحرية واللوجيستية، تطوير الأرصفة والموانئ البحرية، وخدمات الصيد المتطورة.

وأكد ربيع خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وليبيا، مشيرًا إلى استعداد الهيئة لتقديم خبراتها في تطوير الموانئ وتوسيع التعاون في مجال بناء وتشغيل وحدات الصيد بأعالي البحار.

كما استعرض ربيع، جهود الهيئة في تطوير نشاط الاستزراع السمكي وسعيها لزيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشملت الزيارة تفقد الوحدات البحرية التي تم بناؤها في ترسانات الهيئة، إضافة إلى مناقشة فرص توطين صناعة اليخوت البحرية وتعزيز سياحة اليخوت في منطقة قناة السويس.