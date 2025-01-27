شركة "DeepSeek" الصينية تتسبب في موجة بيع عالمية في قطاع التكنولوجيا

كتبت- أمنية عاصم:

هبطت أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية في تعاملات ما قبل السوق، بعد أن أثارت شركة DeepSeek الصينية الناشئة مخاوف بشأن القدرة التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي وريادة الولايات المتحدة في هذا القطاع؛ مما أثار موجة بيع عالمية؛ وفق لـ CNBC.

وتابع التقرير، أن أسهم شركة تصميم الرقائق إنفيديا - وهي المستفيدة الكبرى من ضجة الذكاء الاصطناعي - انخفضت بنسبة 13.60% في الساعة 05:52 صباحًا بالتوقيت الشرقي قبل افتتاح السوق.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بنحو 10.32% و14.32% على التوالي في التعاملات الأوروبية؛ بينما انخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق اليابانية على نطاق واسع في آسيا .

وذكر التقرير، أن شركة DeepSeek أطلقت نموذجًا مفتوح المصدر مجانيًا للغة كبيرة زاعمة أنه تم تطويره في غضون شهرين فقط بتكلفة تقل عن 6 ملايين دولار ــ وهي تكلفة أقل كثيرًا من تلك التي طالب بها نظيراتها الغربية-

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الشركة نموذجًا منطقيًا يُقال إنه تفوق أيضًا على أحدث نموذج قدمته شركة OpenAI في العديد من الاختبارات التي أجرتها جهات خارجية

وتابع التقرير، أن هذه التطورات أثارت تساؤلات حول حجم الأموال التي تستثمرها شركات التكنولوجيا الكبرى في نماذج الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

قال سريني باجوري، محلل في رايموند جيمس، في مذكرة يوم الاثنين: " من الواضح أن DeepSeek ليس لديها القدرة على الوصول إلى قدر كبير من الحوسبة مثل الشركات العملاقة في الولايات المتحدة، وتمكنت بطريقة ما من تطوير نموذج يبدو تنافسيًا للغاية ".