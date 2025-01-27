انخفضت بأكثر من 5%.. البتكوين تتراجع مسجلة 99 ألف دولار خلال تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت العملة المشفرة بتكوين بنسبة 5.25% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 99.09 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

وكانت البيتكوين قد وصلت إلى أعلى مستوى لها لأول مرة محققة نحو أكثر من 109 ألف دولار، وذلك قبل ساعات من مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين" أكثر من 54 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، فيما ارتفعت القيمة السوقية للـ"بيتكوين" إلى أكثر من 1 تريليون دولار حتى منتصف التعاملات اليوم، وفق بيانات المنصة.