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شعبة العطارة: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر ويضمن استقرار الأسعار

12:47 م الإثنين 27 يناير 2025

أسعار السلع الأساسية

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كتبت- دينا خالد:

قال شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة العطارة، إن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وأوضح الكومي، أن هذا الاحتياطي يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها الاقتصادية بفعالية واستعدادها لمواجهة التحديات العالمية.

وأضاف الكومي، أن هذا النجاح يأتي في إطار رؤية مصر لتحويلها إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية دوليًا.

وأشار الكومي، إلى أن استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية.

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