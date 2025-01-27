طاقة عربية توقع بروتوكولاً لتنفيذ البنية التحتية بالمنطقة الصناعية في سفاجا

كتبت- أمنية عاصم:

وقعت شركة طاقة عربية بروتوكول تعاون مع الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي وذلك بهدف تنفيذ أعمال المرافق الأساسية للمستثمرين للمنطقة الصناعية بمدينة سفاجا بالمثلث الذهبي بمحافظة البحر الأحمر.

وفق الإفصاح المرسل من الشركة اليوم للبورصة، أن الطرفان اتفقا على التعاون المشترك بغرض تنفيذ البنية التحتية التي تخدم المنطقة الصناعية بما يتضمنه ذلك من إنشاء وتشغيل شبكات الكهرباء سواء من خلال الحلول التقليدية أو بدائل الطاقة المتجددة.

وأضاف إفصاح الشركة، أن التعاون يتضمن إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي سواء عبر الربط مع الشبكة القومية أو عبر استخدام الغاز المضغوط، وتوفير مياه صالحة للاستخدامات الصناعية والزراعية، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي والصناعي بالإضافة إلى مرافق توزيع المنتجات البترولية وإدارة المخلفات لضمان التنمية المستدامة.

واستكملت الشركة، أنه ذلك يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة المتمثلة في الإسراع في وتيرة التنمية ومشروعات القيمة المضافة للمنطقة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.



وتأسست شركة طاقة عربية عام 2006. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2023. ومتخصصة في توزيع الطاقة وخدماتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط حيث تقوم الشركة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات خطوط نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ومحطات تشغيل توليد الكهرباء ومحولات الكهرباء وشبكات توزيعها وإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تحلية وتكرير وتنقية مياه الشرب وشبكات توزيعها.