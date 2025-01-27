وزيرا البترول والبيئة يبحثان جهود شركات الغاز لخفض الانبعاثات

كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث التكامل بين الوزارتين فى مجالات خفض الانبعاثات، وآخر مستجدات جهود شركات البترول والغاز لخفض الانبعاثات والتوافق مع الاشتراطات البيئية.

وخلال اللقاء تم التأكيد على التزام مصر الكامل بالمعاهدات الدولية للحفاظ على المناخ والبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية وأهمية التكنولوجيات الحديثة فى تنفيذ مستهدفات إنتاج البترول والغاز بأقل تأثير ممكن على البيئة.

وبحث اللقاء وضع خارطة طريق للاستمرار فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات بشركات قطاع البترول المختلفة، بجداول زمنية محددة مع الوضع فى الاعتبار احتياجات وظروف مختلف مواقع العمل البترولى، فضلاً عن استعراض جهود قطاع البترول خلال الفترة الماضية فى تنفيذ حملات لقياس مستويات الانبعاثات.

حضر الاجتماع علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة و معتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمى.