كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد في مصر.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية الأحد في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2025-1-27 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4397 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3848 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3298 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2565 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1832 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 136767 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30780 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.57 % إلى نحو 2770 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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