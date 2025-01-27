هل ترتفع أسعار القهوة نتيجة الحرب التجارية بين أمريكا وكولومبيا؟

وكالات

توقع موقع "أكسيوس" الإعلامي الأمريكي، ارتفاع أسعار القهوة في الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض الرسوم التجارية على الصادرات من كولومبيا.

يشار إلى أن ارتفاع الأسعار بدأ حتى قبل إجراءات ترامب، حيث ازداد سعر العقود الآجلة لبذور البن خلال نصف العام الأخير بنسبة 45%، وفقا لروسيا اليوم.

قال "أكسيوس"، إن إجراءات ترامب قد تفاقم ارتفاع الأسعار، حيث تمثل بذور البن الكولومبية 20% من تلك التي تستوردها الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته تشهد البرازيل، أكبر مصدري بذور البن، تراجعا في المحاصيل نتيجة سلسلة من الكوارث الطبيعية، بما فيها الفيضانات القوية.

يأتي ذلك على خلفية الصراع بين واشنطن وبوغوتا حول قضية المهاجرين.

وكانت كولومبيا قد رفضت استقبال الطائرات الأمريكية التي تقل المرحلين الكولومبيين من الولايات المتحدة.

وردا على ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الرسوم بنسبة 25% على جميع الصادرات الكولومبية للولايات المتحدة وهدد بزيادتها إلى 50%.

بدوره، أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عن زيادة الرسوم بنسبة 25% على السلع الأمريكية الواردة إلى كولومبيا.