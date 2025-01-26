أول تعليق سعودي بعد طلب ترامب رفع استثماراتها لتريليون دولار

وكالات:

علق فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، الجمعة على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع استثمارات المملكة من 600 مليار دولار إلى تريليون دولار بالولايات المتحدة الأمريكية، وفق موقع "الحرة".

وقال فيصل الإبراهيم إن مبلغ 600 مليار دولار من الاستثمارات والتجارة الموسعة مع الولايات المتحدة يشمل استثمارات وكذلك مشتريات من القطاعين العام والخاص.

كانت وكالة الأنباء السعودية، أعلنت الخميس، أن ولي العهد أكد أن المملكة ترغب في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.

وقال ترامب يوم الخميس الماضي "السعودية تستثمر ما لا يقل عن 600 مليار دولار في أمريكا، لكنني سأطلب من ولي العهد، وهو شخص رائع، أن يرفع المبلغ إلى حوالي تريليون دولار".

وقال الإبراهيم، وفق موقع الحرة، في ندوة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عندما سئل عما إذا كانت المملكة ستزيد الرقم إلى تريليون دولار، كما اقترح ترامب في المنتدى الخميس الماضي "يمثل هذا الرقم الاستثمارات والمشتريات من القطاعين العام والخاص، وهو مجرد انعكاس للعلاقة القوية".

كما طلب ترامب السعودية وتحالف أوبك بلس بخفض أسعار النفط عالميا من أجل خفض التضخم بأمريكا والعالم أجمع.

وأضاف الوزير السعودي "موقف المملكة وموقف أوبك يتمحوران حول استقرار السوق على المدى الطويل للتأكد من وجود ما يكفي من المعروض لتلبية الطلب المتزايد"، بما في ذلك من الولايات المتحدة.