احذر شراء الذهب أونلاين.. المخاطر ونصائح الخبراء لتجنب الاحتيال

كتبت- دينا كرم:

حذر خبراء في قطاع الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي"، من شراء الذهب عبر الإنترنت وسط زيادة المخاطر المحيطة به من عدم الحصول على ذهب مطابق للمواصفات وصعوبة الحفاظ على حقوق المستهلك.

ويتزايد الطلب على شراء الذهب خلال الفترة الراهنة وسط مخاوف من انعكاس قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الدول وتوصيته لرئيس البنك المركزي الأمريكي بخفض الفائدة بما يزيد من بريق الذهب كونه استثمار آمن.

وحذر نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، من المخاطرة التي تصاحب شراء الذهب أونلاين، موضحًا أن شراؤه أونلاين يضع احتمالية كبيرة باستلام ذهب بوزن غير دقيق أو عيار غير مطابق للمواصفات.

نصائح للمشتري

وأضاف نجيب، "لمصراوي"، أن التأكد من مصداقية البائع أمر بالغ الأهمية، مشددًا على ضرورة أن يكون الذهب مختومًا بأختام الدمغة والموازين الرسمية، وأن يتم الشراء بفاتورة معتمدة تتضمن اسم المشتري والبائع، والعيار، والوزن، وعنوان البائع، وأختامه الرسمية، سواء كان المنتج سبيكة أو مشغولات ذهبية.

وأضاف أن الشراء عبر الإنترنت قد يؤدي إلى الوقوع في فخ الفواتير المزيفة أو المغلوطة، ما قد يجعل استرجاع الحقوق أمرًا معقدًا، فقد يتم تزييف العنوان أو الأختام، لذلك من الضرورة التعامل مع أماكن معتمدة وتاجر ذو سمعة طيبة.

وأوضح نادي نجيب"يجب التحقق من أن الميزان دقيق، وأن السعر يتوافق مع السوق، كما يجب التأكد من صحة الفاتورة والعنوان المذكور بها، لأن بعض العناوين قد تكون وهمية، مما يزيد من المخاطر المحتملة".

واتفق معه ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، على أن الذهب يعد سلعة ثمينة لا يتم شراؤها عبر الإنترنت.

وأشار فرج، إلى أن سعر الجرام يقترب حاليًا من 4 آلاف جنيه، ما يجعل من الضروري التوجه إلى المتاجر المعتمدة لإتمام عملية الشراء، حتى يضمن أن كل شيء منضبط ورسمي.

وأضاف فرج "لمصراوي"، أنه لابد من الحصول على فاتورة رسمية تحتوي على جميع بيانات المنتج، بما في ذلك الوزن، العيار، وسجل المرتجعات، لضمان حقوق المستهلك.

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