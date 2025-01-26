انخفاض العدس وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار السكر والدواجن، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.36 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.87 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.64 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 89.93 جنيه، بتراجع 2.92 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.57 جنيه، بزيادة 2.24 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.91 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 63.57 جنيه، بتراجع 2.29 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.89 جنيه، بزيادة 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.09 جنيه، بتراجع 99 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 411.38 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.8 جنيه، بزيادة 1.2 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.68 جنيه، بتراجع 39 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 47.9 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 132.8 جنيه، بزيادة 12.48 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.64 جنيه، بتراجع 7.71 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.81 جنيه، بتراجع 69 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 115.42 جنيه، بزيادة 10.04 جنيه.