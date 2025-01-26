"تنظيم الاتصالات" يكشف عن سعر دقيقة المحمول عبر خدمة مكالمات "الواي فاي"

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن إطلاق خدمة مكالمات الهواتف المحمولة عبر على شبكات الواي فاي تأتي في إطار سعي مصر لتطوير قطاع الاتصالات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أوضح إبراهيم أن هذه الخدمة تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات هاتفية عبر شبكات الواي فاي المتاحة، سواء في المنزل أو في الأماكن العامة، حتى في حال ضعف تغطية شبكات المحمول التقليدية، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بجودة اتصال أفضل خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الإشارة.

وأكد إبراهيم أن سعر المكالمات عبر خدمة الواي فاي هو نفسه سعر المكالمات التقليدية، مما يعني أن المستخدم لن يتحمل أي تكاليف إضافية.

وأوضح أن هذه الخدمة لا تتطلب شراء أي اشتراكات إضافية، بل يكفي أن يدعم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم هذه الخدمة.

وأشار رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أنه ليس كل الهواتف الذكية تدعم هذه الخدمة، ويمكن للمستخدمين التأكد من دعم هواتفهم لهذه الخدمة من خلال التواصل مع شركات الاتصالات الخاصة بهم.

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