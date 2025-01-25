أسعار الأرز تتراجع 1000 جنيه للطن.. والشعبة: مخزون كبير بالأسواق

كتبت- دينا كرم:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز شهدت تراجعًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر الأرز بنحو 1000 جنيه للطن.

وأضاف شحاته، أن هذا التراجع جاء بعد ارتفاع سابق بلغ 2000 جنيه للطن خلال شهر ديسمبر، وذلك بسبب انتشار شائعات عن نقص المعروض في الأسواق، ما دفع بعض التجار إلى رفع الأسعار.

وأشار شحاته، إلى أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة يتراوح بين 16 و16.5 ألف جنيه للطن، مقابل 17.5 ألف جنيه للطن قبل الانخفاض، فيما يتراوح سعر الأرز الشعير عريض الحبة بين 17 و17.5 ألف جنيه للطن، مقابل 18.5 قبل الإنخفاض.

وتابع شحاته، أن سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح بين 25 و26 ألف جنيه، مقابل 27 ألف جنيها للطن قبل الانخفاض، بينما بلغ سعر الطن عريض الحبة نحو 27.5 ألف جنيه، مقابل 28.5 جنيه للطن قبل الانخفاض.

وأوضح شحاتة، أن السبب وراء تراجع الأسعار مرة أخرى هو إدراك المستهلكين والتجار لحقيقة وفرة المعروض مما ساعد في القضاء على هذه الشائعات، ومما أدى إلى عودة الأسعار لطبيعتها مرة أخرى وانخفاضها تدريجيًا.

وأكد رئيس شعبة الأرز على أن الأسعار لن تشهد أي ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وفرة المعروض وتوافر مخزون كبير بالأسواق، مما يضمن استقرار الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.