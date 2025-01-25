بدءا من هذا الموعد.. زيادة جديدة في أسعار كانز "فيروز"و"بيريل" بالأسواق

كتبت- دينا كرم:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، "لمصراوي"، إن شركة بيبسي رفعت سعر منتجها "بيريل"، و"فيروز"، وذلك اعتبارا من أول فبراير المقبل.

وأضاف المنوفي، أن الشركة رفعت أسعار فيروز كانز، وبيريل كانز، بقيمة 12 جنيهًا للكرتونه، أي ارتفعت إلى 327 جنيها، مقابل 315 جنيها قبل الزيادة، وارتفعت بقيمة جنيه للعبوة الواحدة.

وبحسب المنوفي، ارتفعت أسعار كانز بيريل سعة 330 مللي، إلى 14 جنيها، مقابل 13 جنيها قبل الزيادة، كما ارتفعت أسعار كانز فيروز سعة 330 مللي، إلى 14 جنيها، مقابل 13 جنيها قبل الزيادة.

وأشار المنوفي، إلى أن أسعار امستل كانز سعة 330 مللي ارتفعت إلى 14 جنيها، مقابل 13 جنيها قبل الزيادة.