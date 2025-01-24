عقد مشروع منتجع "كارنيليا بيتش" السياحي بمرسى علم بين شركتي هوتاك وحسن علام

كتبت- أمنية عاصم:



أعلن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع "كارنيليا بيتش" في مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، بين شركة هوتاك للتنمية السياحية و العقارية ( المالكة للمشروع) إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق والمقاول العام للمشروع شركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.



ويأتي ذلك وفقا لبيان الوزارة اليوم، في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لاستغلال وتعظيم عوائد الأصول المملوكة لشركاتها التابعة، والمساهمة في دعم توجه الدولة لتنمية وتطوير القطاع السياحي والفندقي من خلال مشروعات ومنتجات سياحية متنوعة.



وأكد شيمي، أن المشروع يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل لكافة الأصول المتاحة لدى شركاتها وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها، ودعم الاقتصاد الوطني.



وسيتيح المنتجع بيئة سياحية متكاملة من خدمات وترفيه؛ مما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، بحسب الوزير.



وأوضح أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لتطوير وتحديث شركاتها التابعة وتعزيز قدراتها والنهوض بأدائها، وتنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير ومن ضمنها المشروعات السياحية والفندقية.



وأشارالوزير إلى أن المشروع يمثل إضافة قوية للبنية التحتية السياحية في مصر، ويعكس قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ المشاريع الكبرى، ويأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز قطاع السياحة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير مشروعات سياحية عملاقة تدعم التنمية المستدامة وتساهم في توفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن زيادة العائدات من السياحة الدولية.



يمتدالمنتجع على مساحة نحو 386 الف متر في موقع جغرافي متميز على الشواطئ الساحرة للبحر الأحمر.



ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تطوير مساحة 90 ألف متر وتشمل حوالى 206 غرف بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه، ومن المستهدف فى مرحلتين قادمتين الوصول إلى 1000 غرفة، وسيتم إدارته من قبل شركة إدارة الفنادق العالمية "چاز".