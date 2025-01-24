شعبة الذهب توضح الفرق بين الجنيه البلدي والرسمي

كتب- حسن مرسي:

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات بالغرفة التجارية، إن الكثير من الناس يفضلون شراء السبائك والجنيهات الذهبية، موضحًا أن هناك نوعين من الجنيهات الذهبية الجنيه الذهبي البلدي والجنيه الذهبي الرسمي، حيث يكون الجنيه الرسمي أغلى قليلاً من البلدي، لأنه يحمل ختمًا رسميًا يدل على جودته، بينما يحتوي البلدي على مواد أخرى.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام" عبر فضائية "النهار"، أكد نجيب على ضرورة معرفة الفرق بين الجنيهين، مشيرًا إلى أن هذه المعرفة تعد أمرًا مهمًا خاصةً لمن يرغب في الاستثمار في الذهب.

ولفت إلى أن هناك من يفضل ادخار الأموال في الذهب كاستثمار طويل الأمد، سواء من خلال شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية.

كما سلط الضوء على أسعار الذهب الحالية، حيث بلغ سعر عيار 21 حوالي 3800 جنيه، وسعر عيار 24 حوالي 4366 جنيه، وسعر عيار 18 حوالي 3275 جنيه.

وناقش نجيب المخاطر المرتبطة بشراء الذهب من المشاهير على السوشيال ميديا، محذرًا من أن العديد منهم يبيعون ذهبًا بدون دمغة، وهو أمر غير قانوني. وأوضح أنه يجب على الشخص شراء الذهب فقط من محلات موثوقة والتأكد من وجود ختم الدمغة وتوثيق رسمي للشراء.

وأكد أن أي منتج ذهب لا يحمل دمغة أو يأتي من مصدر غير موثوق قد يكون عرضة للغش، مشددًا على أهمية الحصول على فاتورة رسمية عند الشراء، حيث يجب أن تحتوي على اسم المحل وختمه وتوقيع صاحب المحل.

ونصح المستهلكين بأن يكونوا حذرين عند شراء الذهب من السوشيال ميديا، حيث إن الكثير من العروض قد تكون مغرية ولكنها قد تحمل مخاطر كبيرة.

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