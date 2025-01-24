"شركة الوسطاني" للبترول تستهدف حفر 5 آبار جديدة بالعام المالي المقبل

كتب- منير والي:

كشف حازم حافظ رئيس شركة الوسطاني للبترول، أن الشركة تستهدف حفر 5 آبار جديدة خلال الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2025-2026 بالإضافة إلى حفر 3 آبار استكشافية أخرى نيابة عن شركة دانه غاز وذلك للعمل علي زيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطي من الغاز الطبيعي والمتكثفات البترولية لتلبية احتياجات السوق المصري من الغاز الطبيعي.



وجاء ذلك، وفق بيان للشركة اليوم، خلال إعلان ملخص حول أعمال الشركة في ضوء الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة وصحة العاملين مع استمرار العملية الإنتاجية الأمنة.



وأوضح حازم حافظ أن الشركة استطاعت تحقيق 88% من الخطة المعتمدة للعام المالي 2024-2025 بمعدلات إنتاج تصل إلى 16 ألف برميل مكافئ يوميا، بالرغم من التناقص الطبيعي للمخزون من الآبار القديمة.



وأضاف أن ذلك جاء عن طريق تكثيف أعمال صيانة الآبار والمعدات للحفاظ على الإنتاج، بالإضافة إلى تحقيق وفر في تكلفة البرميل حيث بلغت تكلفة البرميل 2،3 دولار للبرميل المكافيء نتيجة تطبيق سياسة ترشيد النفقات دون التأثير على عمليات الشركة.





وبحسب حازم حافظ فأن الشركة تمكنت من تحقيق 22 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات عمل في جميع مواقع الشركة نتيجة الإلتزام بالتطبيق السليم لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتي تشهد عناية خاصة من وزارة البترول والثروة المعدنية في الوقت الحالي.



وأضاف أن الشركة تلتزم بتحقيق أهداف الاستدامة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل معدلات غاز الوقود المستهلك للمحركات، بالإضافة إلى تقليل غاز الشعلة بما يتناسب مع المواصفات الفنية للشعلة.