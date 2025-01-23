عبد العاطي: مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين والأمونيا الخضراء

كتبت- منال المصري:

قال د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجر، إن مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، تماشياً مع التزاماتها البيئية وخططها لتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2035، مع التركيز على مشروعات الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركات أوروبية رائدة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم في فعالية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، حيث حضرها عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسفراء والسلك الدبلوماسى المعتمد بمصر ورجال الأعمال.

وألقى الوزير عبد العاطى كلمة أبرز فيها الخطوات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص بما يعزز من دوره في قيادة التنمية الاقتصادية، مستعرضاً السياسات الوطنية التى تستهدف تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وشجع الوزير عبد العاطى المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة متنوعة مثل النقل واللوجستيات، والصناعات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة.

كما أبرز وزير الخارجية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحقيق استقرار لسوق الصرف، وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.

وأشار إلى اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2030 التى تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، واستعرض الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر والمساعي الجارية ان تكون مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.