ماذا نعرف عن عملتي ترامب وميلانيا الرقميتين؟

مصراوي: بي بي سي عربي:

قبيل تنصيب "دونالد ترامب" رئيساً للولايات المتحدة، أعلن ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي تراست سوشيال التي يمتلكها، عن إطلاق عملة رقمية مشفرة تحمل اسمه. وبحسب الإعلان فإن العملة الرقمية الجديدة، موجهة لجمهور "ترامب" احتفاء بالثوابت التي يدافع عنها ويؤمن بها مؤيدوه، حسب وصفه.

وذكر المنشور أن هذه العملة هي عملة "ميم".

العملة التي طرحت للتداول، وصلت قيمتها السوقية إلى ما يقارب 15 مليار دولار، بحسب تقارير اقتصادية.

ولم تمض ساعات حتى أعلنت، ميلانيا ترامب، السيدة الأولى للولايات المتحدة، إطلاقها لعملة مشفرة تحمل اسمها.

ونشرت "ميلانيا" إعلانها على موقع "إكس" الذي يمتلكه الملياردير الشهير "إيلون ماسك"، مشيرة إلى أنها أيضاً عملة "ميم".

ويبدو أن إطلاق السيدة الأمريكية الأولى عملتها الرقمية المشفرة، أثر بشكل أو بآخر على عملة "ترامب" انخفاضاً! لكن القيمة السوقية لكليهما بقيت مرتفعة وفي عتبة مليارات الدولارات.

فماذا نعرف عن عملتي "ترامب" و"ميلانيا" الرقميتين؟ وما هي عملات "ميم" المشفرة؟

تجيب ضيفتنا، رندة الرفاعي المتخصصة في العملات المشفرة عن هذين السؤالين وغيرهما في "البودكاست" التالي: هنا