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وزير المالية: مصر ملتزمة بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار بالعام المالي الجاري

03:17 م الخميس 23 يناير 2025

أحمد كجوك وزير المالية

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كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية التزام مصر بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفق ما ذكره في مقابلة مع "الشرق" على هامش انعقاد منتدى دافوس.

وقال إن خطة الإصدارات الدولية "في مسارها السليم"، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".

حالت أسعار الفائدة المرتفعة على الدولار والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة خطة مصر في طرح سندات دولارية بالأسواق الدولية العام الماضي.

وشدد الوزير، وفق مقابلته مع "الشرق" على تنويع طبيعة الإصدارات الدولية التي ستكون "غالبيتها مقومة بالدولار"، معتبراً أنها في صلب استراتيجية البلاد.

وأشار إلى أن البلاد تبحث أيضاً في إصدار صكوك، نظراً إلى أنها "شهدت نجاحاً، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".

أحمد كجوك وزير المالية منتدى دافوس
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