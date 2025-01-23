12 تطبيقا بديلا لخدمة مكالمات الواي فاي.. تعرف عليها

كتبت- آية محمد:

تم السماح خلال الأسبوع الجاري بإجراء المكالمات الصوتية باستخدام شبكات الواي فاي بدلًا من شبكات المحمول، بهدف تحسين جودة الاتصال داخل المباني المرتفعة أو المناطق ذات التغطية الضعيفة.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاثنين الماضي إطلاق الخدمة رسميًا في السوق المصري.

ولكن في حالة عدم دعم هاتفك لتلك الخدمة، لا داعي للقلق فهناك 12 تطبيقا بديلا تقوم بنفس المهمة، إليك هي:

واتساب

هو من أشهر البرامج المجانية التي تتيح للمستخدمين مكالمات صوتية ومرئية، ويعتمد على الإنترنت لتوفير مكالمات عالية الجودة وسهلة الاستخدام.

فيسبوك ماسنجر

يوفر فيسبوك ماسنجر المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو المجانية للمستخدمين.

تليجرام

يتميز تليجرام بأدائه السريع حتى في ظل ضعف الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى تقديم مكالمات صوتية مشفرة، مما يضمن الأمان والخصوصية أثناء الاتصال.

فايبر

يوفر فايبر للمستخدمين إمكانية إجراء مكالمات صوتية ومرئية بجودة عالية، بالإضافة إلى إرسال الرسائل النصية والصور بشكل مريح وسريع.

زووم

يشتهر زووم باستخدامه في المؤتمرات والاجتماعات عن بُعد، ولكنه لا يقتصر على ذلك فقط، فيمكن الاستفادة منه لإجراء مكالمات صوتية ومرئية فردية أو جماعية بجودة ممتازة.

سناب شات

إلى جانب مشاركة اللقطات، يتيح التطبيق إجراء مكالمات صوتية ومرئية مجانية للمستخدمين.

سكايب

يوفر سكايب لمستخدمينه مكالمات صوتية ومرئية بجودة عالية، ويعتبر واحد من أقدم التطبيقات الداعمة للمكالمات عبر الإنترنت.

سيجنال

يشتهر سيجنال بتوفير مكالمات فيديو وصوتية مشفرة، وذلك ما يجعله الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يركزون على الأمان والخصوصية.

جوجل ميت

يوفر جوجل ميت المستخدمين إجراء مكالمات صوتية ومرئية مجانية وعالية الجودة.

فيس تايم

يتوفر فيس تايم لمستخدمي أجهزة آبل، ويمكنهم من إجراء مكالمات صوتية ومرئية فائقة الجودة عبر الواي فاي.

مايكروسوفت تيمز

يُعتبر مايكروسوفت تيمز خيارًا مميزًا للمكالمات الصوتية والمرئية، خاصة للاجتماعات المهنية.

إيمو

يتيح إيمو لمستخدميه إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية المجانية بجودة عالية.

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