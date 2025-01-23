هل تستمر مكاسب الذهب بعد هدنة غزة ومخاطر قرارات ترامب عالميا؟

كتبت- دينا كرم:

توقع بعض خبراء الذهب مصير أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، وسط حالة عدم اليقين لتبعات قرارات ترامب على المنطقة، وسط عودة هدوء الأوضاع بالمنطقة بعد هدنة غزة ووقف إطلاق النار.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، سواء على المستويين العالمي والمحلي، وهو ما جاء مخالفا للمعطيات الاقتصادية التي من المفترض أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار، بحسب ما قاله خبراء الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي".

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل تنصيبه قبل يومين باحتمالات فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات المكسيك وكندا لأمريكا وتلميحاته بإقرار رسوم 10% على الصين مخاوف الاقتصادين بوقوع تقلبات تمتد من أمريكا للعالم وتؤثر على الدولار وكافة أسعار المعادن منها الذهب.

ومنذ تولي فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية زادت قوة الدولار وهيمنته وهو ما كان يفترض أن يؤدي إلى تراجع أسعار الذهب ولكن هذا لم يحدث.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، "لمصراوي"، إن ما يحدث حاليًا في سوق الذهب "خارج عن المعادلات الاقتصادية المعروفة".

وأضاف أن العرف الاقتصادي يقول إنه عند ارتفاع قيمة الدولار، يجب أن ينخفض سعر الذهب، لكن العكس هو ما يحدث الآن، حيث يشهد الدولار ارتفاعًا عالميًا بدعم من عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي، ومع ذلك يواصل الذهب ارتفاعه.

وأوضح منيب أن الحروب والأزمات الجيوسياسية عادةً ما تدفع أسعار الذهب للصعود باعتباره ملاذًا آمنًا، لكن مع اتجاه بعض النزاعات للتهدئة، مثل حرب غزة، كان من المتوقع أن تنخفض الأسعار، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأكد أن هذه المتغيرات غير التقليدية تحدث ضبابية في توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث أصبح من الصعب التنبؤ باتجاهات السوق.

وتساءل منيب: "لماذا يواصل الذهب الارتفاع رغم كل المؤشرات التي تدفعه للانخفاض؟"، موضحًا أن استمرار صعوده عالميًا يعني استمرار ارتفاعه محليًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا "لمصراوي"، إن السوق المحلي يتأثر مباشرة بحركة الأسعار العالمية، حيث أدى ارتفاع الذهب عالميًا بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صعوده في مصر.

وتوقع أن يستمر الذهب في تحقيق موجة صعود تدريجية، وقد تصل الأسعار إلى 3900 و4000 جنيه للجرام في عيار 21 خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ذلك يجعل الشراء في الوقت الحالي قرارًا مناسبًا قبل أن تشهد الأسعار مزيدًا من الارتفاعات، أما بالنسبة لمن يرغب في البيع، فنصح نجيب بالانتظار قليلًا، متوقعًا أن تصل الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

ويتمسك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بتوقعاته باستمرار صعود الذهب خلال 2025 رغم المخاطر المتوقعة من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التضخم وانعكاسه على زيادة أسعار الفائدة مجددا على الدولار.

وقال ساويرس خلال مقابلة مع "العربية بيزنس" إنه لا يزال متفائل باستمرار الذهب في الصعود بدعم زيادة الطلب من الصين وروسيا اللتين تستحوذان على نصف الاحتياطي بالسوق وسط مخاوفهما من تحكم الدولار بمنظومة اقتصادهم حيث الذهب يعد عملة عالمية.

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نجيب ساويرس لا يزال متفائلا باستمرار صعود الذهب رغم المخاوف من قرارات ترامب

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