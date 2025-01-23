انخفاض أسعار زيت عباد الشمس بالأسواق اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والبيض البلدي، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار الفول، واللحوم، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".



ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.39 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 55.17 جنيه، بزيادة 1.29 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.69 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 81.67 جنيه، بتراجع 4.24 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.94 جنيه، بزيادة 41 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.46 جنيه، بزيادة 72 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 63.14 جنيه، بتراجع 88 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.98 جنيه، بتراجع 1.08 جنيه.

لتر زيت الذرة: 100.23 جنيه، بتراجع 1.57 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 396.46 جنيه، بزيادة 1.64 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.73 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.32 جنيه، بتراجع 53 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 36.49 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 136.95 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو الجبن الرومي: 264.64 جنيه، بتراجع 6.53 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.09 جنيه، بتراجع 81 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 97.23 جنيه، بزيادة 9 قروش.







