ارتفاع البلطي ..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، والمكرونة السويسي ، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و73 جنيهًا، بزيادة قرش.



سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.



سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و 135 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.



سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 320 جنيهًا.



سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا.



سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و350 جنيهًا.









