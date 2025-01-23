تنمية المشروعات يوقع على مستندات مساهمة لصالح صندوق "باموجا فينشرز" لدعم الشركات الناشئة المصرية في

كتبت- منال المصري:

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستندات مساهمة بـ 2 مليون دولار في صندوق P1 Ventures لدعم الشركات الناشئة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال المشاركة في الصناديق الاستثمارية التي تدعم هذه المشروعات ماليا وفنيا مما يمكنها من الاستمرار والتطوير.

ووفقا لبيان الجهاز اليوم، وقع على التوقيع هاني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز وهشام حلبوني الشريك الرئيسي لصندوق P1 Ventures بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وليلى عبد القادر أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وميكائيل حجار الشريك الرئيسي بالصندوق والأستاذة دعاء ياسين مدير إدارة رأس المال المخاطر بالجهاز.

وأشار رحمي إلى أن مشاركة الجهاز في صندوق P1 Ventures تهدف لتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات والتركيز على المشروعات التي تتمتع بقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية خاصة الأسواق الأفريقية التي تعد سوقا واعدا نعمل على الاستفادة من إمكاناتها لصالح شباب مصر.

وأضاف أن هذا التعاون يتم من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة مصر "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز يعمل حاليا على التوسع في المشاركة في الصناديق الاستثمارية بمختلف أنواعها للمساهمة في توفير بيئة مناسبة تشجع المزيد من رواد الأعمال للانضمام لسوق العمل وبدء مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وخاصة المشروعات التي تعتمد على أفكار ابتكارية جديدة وتتمتع بقدرة على التصدير مشيرا إلى أن ذلك يتفق مع سياسة الدولة حاليا لدعم رواد الأعمال وزيادة مساهماتهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال هالني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز إن أحد الأهداف الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات هو تحقيق التكامل الاستراتيجي بين الشركات الناشئة المصرية والشركات الناشئة الأفريقية حيث أن الامتداد الطبيعي للشركات الناشئة المصرية هو التوسع في السـوق الأفريقي لذا اتجه الجهاز من خلال برنامج رأس المال المخاطر إلى الاستثمار في مديري صناديق الاستثمار المهتمين بالاستثمار في الشركات الناشئة المصرية لدعم التوسع الإقليمي للشركات الناشئة المصرية في إفريقيا وكذا دعم الشركات الناشئة الأفريقية الراغبة في التوسع في السوق المصري.

ويمثل صندوق P1 Ventures نموذجا ناجحا للشراكة بين الخبراء في هذا المجال ويركز الصندوق على الاستثمار في رواد الأعمال الذي يعتمدون على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وبصفة خاصة الشركات الناشئة التي تقوم بتصدير منتجاتها أو خدماتها ويمثل الدولار جزء من إيراداتها مثل شركات الــ SaaS حيث أن هذه الشركات لديها قدرة عالية على التوسع في الأسواق الدولية ومن المتوقع أن يقوم الصندوق باستثمار مبلغ لا يقل عن 300 مليون جنيه مصري في الشركات الناشئة المصرية.

وقال هشام حلبوني، الشريك الرئيسي في صندوق P1 Ventures "إن التزامنا المشترك يعكس بدعم رواد الأعمال في المنطقة وتمتلكان طاقات ومواهب لا مثيل لها، وأن الموهبة موزعة عالميًا بينما رأس المال ليس كذلك.

من خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تقديم رأس مال ذو قيمة مضافة للشركات الناشئة، مما يمكنها من الابتكار وبناء شركات إقليمية، بل وحتى عالمية. نحن واثقون أن هذا التعاون سيكون خطوة هامة نحو تعزيز الابتكار وتحقيق تأثير إيجابي ومستدام على الاقتصاد.

وقال ميكائيل حجار، الشريك الرئيسي الآخر في الصندوق إن الشركة تتبنى نهجًا استثماريًا مغايرًا يركز على اكتشاف ودعم الفرص التي يغفل عنها الآخرون. هذه الشراكة تعزز رؤيتنا المشتركة لتمكين رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم لبناء مشروعات قادرة على تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي مستدام في مصر وأفريقيا.