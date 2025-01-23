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الرقابة المالية ترفض تظلم أحمد عز باستبعاده من التصويت على شطب أسهمه

10:43 ص الخميس 23 يناير 2025

أحمد عز رجل الأعمال

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفع التظلم المقدم من أحمد عز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حديد عز بتاريخ 16 ديسمبر 2024 - المساهم الرئيسي باستبعاه والأطراف المرتبطة به من التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري.

وبحسب بيان الهيئة اليوم فإن لجنة التظلمات وافقت على قبول التظلم شكلًا ورفضة موضوعًا، وشمل القرار أن تصدر قرارات الجمعية العامة المرتبطة بالشطب الاختياري بموافقة أغلبية 75% من أسهم الأقلية ( الأسهم حرة التداول) الحاضرين للاجتماع.

ويعد أحمد عز المساهم الرئيسي بالشركة يمتلك نسبة تزيد على 68% من أسهم الشركة.

أحمد عز تظلم أحمد عز الهيئة العامة للرقابة المالية شركة حديد عز
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