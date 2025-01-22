البورصة توافق على قيد شركة بنيان العقارية برأس مال 1.654 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

وافقت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم على قيد أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 1.654 مليار جنيه موزع على 1,654 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.

وأكدت البورصة في بيان منشور اليوم أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وفق البيان.

على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

وتدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط "عقارات" اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23/01/2025.