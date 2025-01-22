هل ترتفع أسعار اللحوم مع دخول شهر رمضان؟ شعبة القصابين تجيب

كتبت- دينا كرم:

توقع مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي"، استقرار أسعار اللحوم خلال شهر رمضان دون حدوث زيادات، بسبب تراجع القوى الشرائية للمواطنين وتوافر الكميات متوقعًا استمرار الاستقرار الذي تشهده الأسعار منذ عيد الأضحى الماضي.

وأضاف أن اللحوم البلدي تتراوح أسعارها في الأسواق بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، و اللحوم المستوردة الحية (التي يتم تربيتها لفترة داخل مصر قبل الذبح) بين 350 و400 جنيه للكيلو.

وأوضح وهبة أن سعر اللحوم السودانية والجيبوتية يبلغ 300 جنيه للكيلو، وهي الأكثر طلبًا بسبب انخفاض سعرها نسبيًا،أما اللحوم المجمدة الهندية بين 220 و250 جنيهًا، واللحوم المجمدة البرازيلية بين 250 و300 جنيه.

وأرجع وهبة هذا الاستقرار إلى ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، بالإضافة إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق، مما أدى إلى توازن العرض والطلب.

وأضاف، أن المواسم السابقة، مثل أعياد الإخوة المسيحيين، لم تشهد أي زيادات في الأسعار، على عكس ما كان يحدث في الأعوام الماضية وذلك لأن الأسواق تعاني من الركود.

وأوضح وهبة أن تراجع الإقبال على الشراء دفع بعض محلات الجزارة إلى تقديم عروض وتنزيلات لتنشيط المبيعات، مما يعكس حجم الركود في السوق.

وأشار إلى أن مصر تعتمد على الاستيراد لتغطية نحو 60% من احتياجاتها من اللحوم، بينما يتم إنتاج 40% محليًا، موضحًا أن اللحوم المستوردة تأتي من عدة دول.

وتابع وهبة، أنه يتم استيراد اللحوم من دول مثل الهند يتم استيراد لحوم جاموسي صغيرة مجمدة، ومن البرازيل يتم استيراد لحوم بقرية مجمدة وأبقار حية، أما السودان وجيبوتي وإسبانيا فيتم استيراد مواشي حية وتربيتها لفترة داخل مصر قبل الذبح.

وأوضح وهبة، أن الفرق الأساسي بين اللحوم البلدي والمستوردة هو طريقة التغذية، حيث تتغذى المواشي البلدية بالكامل داخل مصر منذ ولادتها، مما يمنحها طعمًا مميزًا، بينما المواشي المستوردة يتم تربيتها في بلد المنشأ ثم يتم إطعامها لفترة قصيرة داخل مصر قبل الذبح، مما يخلق اختلافا في مذاقها.

وتوقع وهبة، أن يشهد سوق اللحوم انتعاشًا نسبيًا خلال رمضان، لكنه استبعد حدوث قفزات سعرية كبيرة، وذلك لأن الوضع لم يحتمل زيادات.

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