خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل في دقائق

كتبت- دينا كرم:

تتيح شركة "بتروتريد" شركة الخدمات التجارية البترولية، إحدى شركات قطاع البترول، عدة وسائل لتسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفاتورة، مما يسهل على المواطنين متابعة استهلاكهم الشهري دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

ويمكن تسجيل القراءة إلكترونيًا أو عبر الاتصال بخدمة العملاء، كما توفر الشركة خيارات متعددة للدفع، تشمل المحافظ الإلكترونية وماكينات الدفع الفوري ومكاتب البريد.

ويقدم مصراوي في السطور التالية الخطوات الخاصة بطرق تسجيل القراءات ودفع الفواتير، وفق ما نشرته "بتروتريد" على موقعها الإلكتروني.

يمكنك تسجل قراءة عداد الغاز من خلال:

الموقع الالكتروني لشركة بتروتريد www.petrotrade.com.eg.

إبلاغ المنطقة التابعة لها.

اتصالك بالخط الساخن 17169 من أي محمول أو خط أرضي.

خدمة العملاء الرد الصوتي التفاعلي من محمول 5727 وأرضي 09000727.

ولإرسال شكاوى خاصة بالقراءة من على البريد الالكترونى info@petrotrade.com.eg.

ولإدخال قراءة عداد الغاز من المنزل على الموقع الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

- ادخل إلى الصفحة الرئيسية عبر موقع شركة بتروتريد

- اختار خدمات الشركة من القائمة الرئسية

- اختار إدخال قراءة الغاز

- ادخل رقم المشترك المكون من 16 رقم - ثم اضغط اعرض.

- وفى صفحة إدخال القراءة ادخل فى القراءة الحالية أرقام الظل الاسود فقط - ثم اضغط تحديث القراءة.

ويمكن تبيلغ هذه القراءة من يوم 1 إلي 20 من كل شهر.

ويمكنك سداد الفاتورة من يوم 1 حتي نهاية الشهر عبر الطرق الآتية:

- من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

- من خلال المحافظ الإلكترونية.

- من خلال المواقع الإلكترونية مثل فوري وجوميا.

- من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) مثل فوري وضامن وآمان ومصاري.

- من خلال مكاتب البريد المصري، حيث يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب بريد ودفع الفاتورة بكل سهولة.